Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России за сутки госпитализировали 6 775 человек с коронавирусом, что на 10,45% меньше, чем днем ранее. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

Снижение количества госпитализаций произошло в 54 субъектах РФ, увеличение числа госпитализаций отмечено в 29 регионах. При этом в двух субъектах ситуация осталась без изменений.

Всего выявлено 48 154 новых случая коронавирусной инфекции. Больше всего из них пришлось на Санкт-Петербург – 2 381. Также в Башкирии выявлено 2 187 случаев, в Свердловской области – 2 184, в Иркутской области – 1 809. В Москве выявили 1 655 новых случаев, а в Подмосковье – 563.

От последствий COVID-19 за сутки скончались 630 пациентов, выздоровели 156 851 человек. С начала пандемии число случаев заражения коронавирусной инфекцией составило 17 290 197.

Ранее сообщалось, что в России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 составляет 53,6%. Вакцинация от коронавирусной инфекции первым компонентом выполнена 88 277 878 раз, двумя компонентами – 84 489 088 раз.