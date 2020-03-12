Депздрав обучит врачей работе с пациентами с подозрением на коронавирус

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депздрав расширит обучение врачей всех городских медучреждений работе с пациентами с подозрением на коронавирус, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Для нового цикла онлайн-лекций привлекут ведущих экспертов департамента. В частности, медикам расскажут, что мировая наука имеет для лечения таких пациентов.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что угроза распространения коронавируса в РФ сведена к минимуму. Тем не менее он попросил граждан с пониманием отнестись к упреждающим мерам по борьбе с коронавирусом и внимательно относиться к своему здоровью.

В Москве с 5 марта действует режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Все, кто вернулся из стран с высоким уровнем заражения COVID-19, должны немедленно сообщать об этом. Для них организуют двухнедельный карантин, в рамках которого потенциальных зараженных тщательно обследуют.

Особый режим ввели в образовательных учреждениях. Также Сергей Собянин подписал указ, в соответствии с которым на территории Москвы отменили все массовые мероприятия, на которых ожидается участие более 5 тысяч человек.

Первые случаи заражения коронавирусом появились в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Общее число заболевших в мире достигло почти 125 тысяч. Эпидемия затронула 115 стран. Среди зараженных оказались знаменитый актер Том Хэнкс, защитник итальянского "Ювентуса" Даниэле Ругани и баскетболист НБА Руди Гобер.

ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса в мире.