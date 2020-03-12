В Родительском комитете высказались о запрете высаживать детей-безбилетников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец назвала правильным законопроект о запрете контролерам высаживать детей без билета из общественного транспорта.

"Я поддерживаю запрет на высадку детей, которые не оплачивают проезд. Также я считаю, что контролеров и водителей, которые высаживают детей, нужно привлекать к ответственности по статье "Оставление в опасности", – цитирует ее RT.

Волынец обратила внимание на высокие нагрузки у детей и добавила, что ребенок может по невнимательности забыть деньги.

Министр транспорта Евгений Дитрих рассказал, что правительство приняло пакет документов, связанный с оплатой проезда. По его словам, регионы смогут на свое усмотрение давать контролерам право требовать у безбилетников документы, удостоверяющие личность. Глава Минтранса считает, что документ позволит более детально урегулировать и права граждан в процессе взаимоотношения с контролерами и более четко прописать полномочия контролеров.

В 2017 году в подмосковном "Мострансавто" запретили высаживать из автобусов детей без билета. Правило актуально в ситуациях, когда, например, у ребенка нет возможности заплатить, так как родители не дали денег или не пополнили карту "Стрелка".

Платить за юного пассажира должны будут его родители. Сам водитель автобуса должен довезти его до конечной остановки, чтобы там дождаться родственников ребенка.