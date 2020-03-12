Песков прокомментировал идею об ограничении въезда из Европы в Россию

Фото: ТАСС/Андрей Васильев
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался по поводу возможного ограничения въезда из Европы на территорию России, сообщает РИА Новости.
Его попросили прокомментировать меры, предпринятые в США по запрету посещения страны гражданами европейских стран. Песков ответил, что такие решения принимаются оперативным штабом при правительстве.
"Вы знаете, что ограничения определенные уже реализуются, вынужденные и временные. Решения о введении новых ограничений принимает оперативный штаб, который действует в правительстве. Наблюдаем за их решением", – подчеркнул Песков.
Ранее пресс-секретарь президента рассказал, что парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пока не планируют отменять. Подготовительные работы к праздничному мероприятию ведутся в стандартном режиме. Также планируют провести представления в Государственном Кремлевском дворце, несмотря на распространение COVID-19.
Коронавирус продолжает оставаться серьезной угрозой. В России предпринимаются меры по сдерживанию распространения COVID-19. Так, члены Совета Федерации ограничили прямые контакты с зарубежными коллегами из стран, где сохраняется высокая численность заболевших. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин также заявил, что угроза распространения коронавируса в России сведена к минимуму.
Впервые заражение COVID-19 зафиксировали в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. В настоящий момент случаи заражения коронавирусом наблюдаются в 115 странах. Врачи зафиксировали почти 125 тысяч заболевших по всему миру.
В связи со сложившейся ситуацией Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии нового коронавируса в мире.
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