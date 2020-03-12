Заразившийся коронавирусом житель Подмосковья летел транзитом через Австрию

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Один из жителей Московской области, у которого диагностировали коронавирус, летел из Италии транзитом через Австрию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава Подмосковья.

"У двоих жителей Подмосковья, вернувшихся из Италии – один из них летел транзитом через Австрию, – после ряда анализов подтвержден коронавирус. Пациенты находятся в изолированных боксах инфекционных отделений больниц. Состояние у всех пациентов удовлетворительное", – говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что пациенты получают полный комплекс диагностических и лечебных мероприятий. Также специалисты установили круг контактных лиц, их поместили на карантин.

Ранее премьер Михаил Мишустин заявил, что угроза распространения коронавируса в РФ сведена к минимуму. Тем не менее он попросил граждан с пониманием отнестись к упреждающим мерам по борьбе с коронавирусом и внимательно относиться к своему здоровью.

В Москве с 5 марта действует режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Все, кто вернулся из стран с высоким уровнем заражения COVID-19, должны немедленно сообщать об этом. Для них организуют двухнедельный карантин, в рамках которого потенциальных зараженных тщательно обследуют.

Особый режим ввели в образовательных учреждениях.

Также Сергей Собянин подписал указ, в соответствии с которым на территории Москвы отменили все массовые мероприятия, на которых ожидается участие более 5 тысяч человек. В связи с этим на все футбольные матчи, проходящие в столице, вход будет ограничен. Продажу билетов на матчи прекратили хоккейный ЦСКА и футбольный "Локомотив".

Первые случаи заражения коронавирусом появились в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Общее число заболевших в мире достигло почти 125 тысяч. Эпидемия затронула 115 стран. Среди зараженных оказались знаменитый актер Том Хэнкс, защитник итальянского "Ювентуса" Даниэле Ругани и баскетболист НБА Руди Гобер.

В связи с этим Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса в мире. Проведение ряда спортивных соревнований в настоящий момент находится под вопросом. Уже отменили первенство мира по фигурному катанию, чемпионат мира по хоккею с мячом и оставшиеся матчи чемпионата НБА.