В Мосгордуме наградили школьника, спасшего пассажира рейса Сочи – Москва

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников выразил благодарность за гражданское мужество Богдану Рудику, московскому школьнику, который спас жизнь пассажира авиарейса Сочи – Москва, сообщила пресс-служба столичного парламента.
Старшеклассника пригласили в Мосгордуму вместе с педагогом практической медицины Еленой Лысько.
"Первая эмоция, когда узнал об этом – восторг! Восторг, что московский школьник, учащийся школы спас жизнь человеку, да еще и в необычном месте – на борту самолета", – рассказал Алексей Шапошников.
16-летний ученик вызвался помочь человеку, которому стало плохо во время полета. Подросток очистил рот и гортань пострадавшего от крови. Затем он вместе с бортпроводниками следил за давлением и поддерживал дыхание пассажира с помощью дыхательного реанимационного мешка Амбу. Эти действия помогли стабилизировать состояние мужчины, которого передали медикам после экстренной посадки в Воронеже.
Рудик обучается в специальном медицинском классе. Героический поступок ему помогли совершить полученные знания и навыки оказания первой помощи.
Ранее глава Депздрава Алексей Хрипун пригласил Рудика и его одноклассников посетить станцию скорой помощи и познакомиться с ее работой изнутри. Кроме того, школьников позвали в симуляционный центр Боткинской больницы на мастер-класс лучших врачей столицы.
Столичный школьник спас жизнь пассажиру рейса Сочи – Москва
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