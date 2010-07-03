Горожан призвали быть внимательными к соседям

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович призвал горожан внимательней относиться к проблемам соседей. По его словам, если люди будут вовремя общаться в опеку и полицию, случаев с оставленными в квартире детьми больше не будет, передает "Интерфакс".

Свое мнение омбудсмен выразил после истории с пятилетней девочкой, запертой матерью в квартире на Ленинградском шоссе. Ее плач услышали соседи, которые вызвали спасателей. Как выяснилось позже, ребенок сидел один среди кучи мусора.

"Ситуация развивалась не за один день, соседи могли и слышать плач, и чувствовать неприятный запах из квартиры, могли заметить что-то неладное в этой семье. Я обращаюсь ко всем людям быть более внимательным к своим соседям, особенно, когда речь идет о детях", – заявил Бунимович.

Омбудсмен напомнил, что похожие истории были и в других регионах. По мнению Бунимовича, все дело в том, что сообщать о проблемах соседей сейчас не принято.

Следственные действия по делу о покушении на убийство пятилетней девочки продолжаются. Мать ребенка задержана, а сотрудники соцзащиты готовят иск в суд, чтобы ограничить ее в родительских правах. Других родственников девочки ищут. Ее судьбу решат после выписки.

Из заточения ребенка спасли 10 марта. Со слов соседей, мать не появлялась несколько дней. Девочку сразу отправили в больницу, где она пробудет еще неделю.

Выбрать меру пресечения для матери ребенка суд должен 12 марта. На допросе женщина призналась, что растит дочь одна и вынуждена часто уходить по делам. К тому же она поведала о своих долгах по кредиту и коммуналке, добавив, что собиралась продать квартиру и погасить их.

Расследование дела взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин. Сотрудники ведомства назначили ряд экспертиз и поговорили с жильцами дома. Те рассказали, что часто слышали вой девочки и вызывали полицию, которая никак не реагировала. В итоге стражи порядка, как и представители органов соцзащиты, стали фигурантами уголовного дела. Криминалисты собираются дать оценку их действиям и изучить медицинскую карту ребенка из районной поликлиники.

