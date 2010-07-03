Экс-сотрудники "Трансаэро" дождались зарплаты

Авиакомпания "Трансаэро" выплатила бывшим сотрудникам 670 миллионов рублей, чтобы погасить долги по зарплате. Об этом сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
По данным ведомства, 6183 бывшим сотрудникам авиакомпании выплатили большую часть задолженности по зарплате. Общая сумма выплат составила 670 миллионов рублей. Ранее долги по зарплате в размере 625 миллионов рублей вернули 5953 сотрудникам.
СК продолжает расследование уголовного дела экс-гендиректора "Трансаэро" Александра Бурдина. Его обвиняют в невыплате зарплаты, растрате и злоупотреблении должностными полномочиями.
По данным СК, с марта по октябрь 2016 года Бурдин расходовал денежные средства компании по своему усмотрению. В результате задолженность "Трансаэро" перед сотрудниками достигла 677 миллионов рублей.
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