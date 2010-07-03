Запертые в квартирах. Почему жители многоэтажки боятся заходить в лифт

Почему жильцы многоэтажки на северо-востоке Москвы боятся заходить в лифт

Жильцы многоэтажки на северо-востоке Москвы оказались практически заперты в собственных квартирах. Из-за проблемных лифтов пожилые москвичи и люди с инвалидностью не могут спуститься или подняться без посторонней помощи, некоторым приходится преодолевать по 16 этажей, сообщает телеканал Москва 24.

В управляющую компанию жители этого дома, как они говорят, ходят каждый день.

"Ежедневно лифты стоят, наши заявки приходят с завидной регулярностью, обслуживающая организация не спешит исполнять наши требования, полностью нас игнорирует", – рассказывает жительница многоэтажки Марина Майорова.

Сотрудники УК указывают, что разбираются с каждым конкретным случаем поломки лифта.

"По поломке лифтового хозяйства каждый случай рассматривается управлением и готовятся ответы. Все простои фиксируются, и высчитываются все санкции", – пояснила заместитель директора по безопасности ГБУ "Жилищник района Ростокино" Марина Авдейко.

Галина Орышич однажды провела в лифте два часа, в то время как он ездил по этажам. "Мне вызвали скорую, у меня таблеток не было, я ездила в этой железной коробке. Я после этого еще полчаса заикалась, мне вызвали скорую, мне было плохо, вот справка. Я действительно очень сильно боюсь теперь ездить", – рассказала женщина.

На вызов корреспондента телеканала Москва 24 диспетчер отреагировал спустя 10 минут. Многие, кто живет в этом доме, утверждают, что операторы и вовсе не всегда отвечают. Техник-наладчик района Останкино, прибывший на место, сообщил, что лифт технически исправен, он не увидел никаких неисправностей.

Ранее сообщалось, что с 2011 года в столице заменили более 32 тысяч лифтов. Отремонтированы инженерные системы и конструктивные элементы зданий более чем в шести тысячах домов. До конца этого года в городе заменят еще 1820 устаревших лифтов, капремонт проведут в 1982 домах площадью 9,2 миллиона "квадратов".

