Слово "мама" убрали с открыток ко Дню матери в Великобритании

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В супермаркетах Великобритании начали продавать открытки ко Дню матери, заменив слово "мама" на "ты".

Производители уверяют, что подобные открытки можно подарить всем, в том числе и матерям-трансгендерам, сообщает "Газета.ру".

После замены слова пожелание на открытке выглядит таким образом: "Happy You Day" или "Поздравляю с твоим днем".

Еще одна сеть магазинов предложила выпустить открытки с надписями "Папа, спасибо за то, что ты самая замечательная мама" и "Две мамы лучше, чем одна". А в некоторых британских школах праздник переименовали в "День особого человека".

Ранее администрация грамматической школы для девочек в английском городе Олтрингем запретила называть девочек "ученицами". Отмечалось, что нововведение необходимо для того, чтобы не обидеть трансгендеров.