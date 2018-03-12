Слово "мама" убрали с открыток ко Дню матери в Великобритании

12 марта 2018, 20:55
Фото: ТАСС/Barcroft Media/Amer Ghazzal
В супермаркетах Великобритании начали продавать открытки ко Дню матери, заменив слово "мама" на "ты".
Производители уверяют, что подобные открытки можно подарить всем, в том числе и матерям-трансгендерам, сообщает "Газета.ру".
После замены слова пожелание на открытке выглядит таким образом: "Happy You Day" или "Поздравляю с твоим днем".
Еще одна сеть магазинов предложила выпустить открытки с надписями "Папа, спасибо за то, что ты самая замечательная мама" и "Две мамы лучше, чем одна". А в некоторых британских школах праздник переименовали в "День особого человека".
Ранее администрация грамматической школы для девочек в английском городе Олтрингем запретила называть девочек "ученицами". Отмечалось, что нововведение необходимо для того, чтобы не обидеть трансгендеров.
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