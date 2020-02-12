Гололедица продлится в Москве до пятницы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве и Подмосковье до 11:00 пятницы, 14 февраля.

В Гидрометцентре объяснили, что в городе все еще существует угроза гололедицы. Наледь на автомобильных трассах и пешеходных дорогах может образоваться из-за перепада температур.

Ранее эксперты Российской национальной ассоциации зимнего содержания дорог назвали отечественный подход к борьбе с гололедицей уникальным. Этот фактор, по мнению специалистов, определяется индивидуальными моделями для отдельных городов страны.

По словам главного специалиста Метеобюро Москвы Татьяны Поздняковой, после 11 февраля температура воздуха в столице будет держаться на уровне от 0 до плюс 2 градусов. Значительного падения температуры не будет даже ночью. При этом к выходным ожидаются небольшие осадки и почти весенняя капель.

