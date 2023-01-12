Издательство "Новая газета" могут оштрафовать до 500 тыс руб за дискредитацию армии РФ

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Роскомнадзор подготовил иск в отношении издательского дома "Новая газета" по статье о дискредитации армии РФ. Организация может получить штраф в размере до 500 тысяч рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на Таганский районный суд.

"Заседание суда по рассмотрению этого протокола назначено на 10:00 18 января", – говорится в сообщении.

Однако информацию о причине составления протокола разглашать не стали.

В конце июля 2022 года Роскомнадзор направил в суд иск с требованием отозвать регистрацию "Новой газеты" в качестве СМИ. До этого ведомство предоставило изданию два предупреждения за упоминание НКО-иноагента без маркировки.

В Роскомнадзоре объяснили, что подобное требование о признании печатной версии "Новой газеты" недействительной было отправлено в суд в связи с отсутствием переданного в необходимый в рамках закона о СМИ срок устава редакции.

Между тем пресс-секретарь "Новой газеты" Надежда Прусенкова выразила мнение, что все претензии РКН относятся к 2006 году. На тот момент издание проходило перерегистрацию.

Уже в сентябре 2022 года стало известно, что сайт "Новой газеты" лишили лицензии электронного СМИ.

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