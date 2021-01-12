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МОЭК возобновила начисление пеней и штрафов за неоплату теплоэнергии, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что задолженность 60 крупнейших московских управляющих организаций составила более 5,2 миллиарда рублей.

В компании напомнили, что с весны в России вступил в силу мораторий, который запрещал управляющим компаниям, операторам капремонта и ресурсоснабжающим организациям начислять штрафы. 1 января 2021 года он перестал действовать на территории РФ.

Ранее столичных жителей предупредили о мошенниках, которые заходят в квартиры под видом сотрудников коммунальных служб. Сообщалось, что они пытаются продать дорогостоящее оборудование, которое может представлять опасность при эксплуатации.