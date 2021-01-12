Мальта пока не принимала решений по ужесточению правил получения "золотых паспортов"

15:10
Фото: ТАСС/DPA/Jorgen Effner
Мальта не принимала решений по ужесточению правил получения "золотых паспортов", сообщает РИА Новости со ссылкой на местное министерство внутренних дел и национальной безопасности.
"В настоящее время нет решения относительно ужесточения правил получения таких паспортов, но такие разговоры были", – рассказали в ведомстве.
"Золотые паспорта" выдаются в обмен на инвестиции. В конце декабря правительство Мальты опубликовало список получивших такой документ в 2019 году, в нем присутствуют и граждане РФ.
Еврокомиссия в настоящее время серьезно занимается вопросом выдачи "золотых паспортов". В ведомстве убеждены, что такая практика противоречит "сущности европейского гражданства". В октябре Еврокомиссия запустила проверку на соответствие инвестиционных программ в Мальте и на Кипре европейскому праву.
13 октября стало известно, что Кипр отменил программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции. Решение было связано с недостатками и злоупотреблениями, которые имелись в этой системе. При этом не исключалось, что ей на смену будет сформирована новая инвестиционная программа.
В ноябре 2020 года Минэкономразвития РФ предложило предоставлять вид на жительство в России в обмен на инвестиции. В частности, согласно проекту, претенденты на "золотой паспорт" должны владеть российской компанией, при этом вложения в нее не могут быть меньше 15 миллионов рублей.
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