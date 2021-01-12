В Москве умерла известный педиатр Елена Новикова

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На 98 году жизни скончалась заслуженный деятель науки и известный педиатр Новикова Елена Чеславовна. Она была найдена мертвой в своем доме, сообщает ТАСС.

"Тело без следов насильственной смерти обнаружили в квартире на Космодамианской набережной 11 января", – сообщили в правоохранительных органах.

Елена Новикова была руководителем отделения для новорожденных и недоношенных НИИ педиатрии АМН СССР. Также она является создателем отечественной школы неонатологов. С 1973 года занимала должность замминистра здравоохранения СССР.