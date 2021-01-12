Мошенники взломали Instagram-аккаунт Героя России пилота Юсупова

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Мошеннические действия совершили злоумышленники, взломав Instagram-aккаунт Героя России Дамира Юсупова, сообщает "News.ru".

На странице летчика был опубликован пост, в котором Юсупов якобы объявил сбор средств на операцию его матери.

В пресс-службе авиакомпании "Уральские авиалинии" призвали подписчиков Юсупова не переводить денежные средства на указанные мошенниками банковские реквизиты. В настоящее время страница Героя России недоступна.

15 августа лайнер А321 аварийно сел сразу после вылета из аэропорта Жуковский. Самолет, летевший в Симферополь, на взлете столкнулся со стаей чаек, которые попали в оба двигателя. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, никто из них не пострадал.

Летчикам A321 присвоили звания Героев России. Остальных членов экипажа наградили орденами Мужества