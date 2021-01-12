Москвичам рассказали о погоде во вторник

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Во вторник в столице и Московской области ожидается облачная с прояснениями погода, снег и до минус 14 градусов, сообщает портал "Метеоновости".

"Предстоящим днем столичный регион будет находиться на периферии антициклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет слабый снег. Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 12-10 градусов, по области до 14 градусов мороза", – говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, ветер подует южного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 755 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил москвичей о трескучих морозах на наступившей неделе. Он утверждал, что днем температура воздуха может опуститься до -19 градусов.

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что столичные коммунальные службы готовы к работе в условиях аномальных морозов. Он отметил, что в городе заранее узнали о похолодании.