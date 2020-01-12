Повара рассказали, что не стоит заказывать в итальянском ресторане

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Шеф-повара и ресторанные критики рассказали, какие блюда не стоит заказывать в итальянских ресторанах, передает издание Insider.

Первое место в списке занимает пицца "Маргарита". По мнению экспертов, заказывать "Маргариту" не стоит, поскольку это "грабеж", так как пицца часто бывает неоправданно дорогой практически в любом заведении.

"Тесто, немного соуса, моцарелла, несколько листочков базилика – и это ваш ужин? Как правило, гости платят минимум 12 долларов за этот "пирог", когда его можно самостоятельно приготовить за доллар. Я знаю об этом, так как три года работала в итальянском ресторане. Перестаньте платить за это блюдо", – призвала ресторанный критик Джулия Хелтон.

Она посоветовала выбирать пиццу с несколькими начинками, приготовленную в каменной печи. Тогда будет понятно, за что вы платите.

Эксперты не рекомендуют заказывать и салат капрезе, если закончился сезон помидоров, поскольку они будут бесвкусными. Чесночные гренки также следует избегать.

"Если ресторан пытается скрывать вкус своего хлеба маслом и чесноком, лучше это не брать. Поищите место, где подают свежий, домашний или местный хлеб, который не нужно чем-то посыпать и дополнительно выпекать, чтобы он был вкусным. Да и вообще – это в принципе не лучший выбор", — заявил шеф-повар.

Кроме того, критики считают, что спагетти болоньезе дешевле приготовить дома, поскольку это блюдо быстро и легко готовится, и трудно испортить.

То же самое касается Cacio e pepe (паста с сыром и перцем), которое готовится всего из трех ингредиентов: пасты, сыра пекорино и черного перца.

"Cacio e pepe не стоит денег. В Италии это блюдо готовят, когда у кого-то нет времени сделать более приличный соус. Его можно сравнить с фастфудом, но не едой для ресторана", — заявила шеф-повар Линда Харрелл.

Ранее стало известно, что почти половина опрошенных россиян (48%) назвали свое питание неправильным. Об этом свидетельствует опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом 43% респондентов уверены, что здоровое питание подразумевает полное исключение из рациона фастфуда, сладостей и газировки. Еще 35% опрошенных отметили необходимость выпивать 1,5-2 литра воды в день. Только четверть респондентов посчитали важным контролировать уровень белков, жиров и углеводов в пище.