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Общество

19:58

Заключенные колонии Новосибирска сняли пародию на песню "Плачу на техно"

общество

Видео: youtube.com/ГУФСИН России по Новосибирской области

Заключенные колонии Новосибирска сняли новогоднюю пародию на видеоклип коллектива Cream Soda "Плачу на техно". Ролик размещен на YouTube-канале регионального управления ФСИН.

В данном видео снялись заключенные из группы "Фауст", которые состоят в кружке студии кабельного телевидения при колонии.

По словам женщин, свой видеоклип они посвятили всем новогодним вечеринкам, на которые не попали по решению суда.

Ранее социальная сеть "ВКонтакте" подвела музыкальные итоги года. Артистом года был признан рэпер Моргенштерн, а его диск "Легендарная пыль" получил звание "Альбом года".

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