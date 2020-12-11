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Общество

15:27

Синоптики предупредили москвичей о морозах в ночь на субботу

общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в ночь на субботу в Москве ожидаются морозы до минус 15 градусов.

По его словам, суббота станет последним погожим днем месяца. При этом декабрь 2020 года подтвердит статус самого солнечного в истории метеонаблюдений, уверен специалист.

"В ночь на субботу в столице ударят морозы до минус 10–15 градусов. Днем температура в городе будет на уровне минус 3–8 градусов", – приводит слова метеоролога РИА Новости.

Тишковец пояснил, что подобные показатели будут на 3 градуса ниже климатической нормы. Юго-восточный ветер в столице будет со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось, что в предстоящие выходные москвичей и жителей Подмосковья ожидает бесснежная погода. Осадки ожидаются в ночь на понедельник.

"Атмосфера": синоптики рассказали, когда в Москве выпадет снег

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