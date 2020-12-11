Школьный сторож, избранная главой омского поселения, не стала вступать в должность

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Сторож школы Надежда Чекмарева, избранная главой Новоомского поселения в Омской области, отказалась вступить в должность, рассказал ТАСС депутат совета поселения Иван Каплюченко.
"Она отказалась вступить в должность, будут новые выборы", – сказал депутат, уточнив, что вся процедура избрания главы поселения депутатами совета будет проводиться заново.
Каплюченко предположил, что выборы состоятся уже после Нового года.
Ранее совет Новоомского поселения выбрал главой поселения школьного сторожа Надежду Чекмареву, которая в качестве технического кандидата участвовала в выборах наряду с действующим главой Артуром Леном.
За нее проголосовали шесть депутатов, за Лена, для которого это мог стать уже четвертый срок, – четыре депутата.
Новоомское поселение включает четыре населенных пункта, где проживают почти 7 тысяч человек.
Осенью на выборах главы села Повалихино в Костромской области победила уборщица Марина Угодская (61,7% голосов), которая была выдвинута областным отделением Российской партии пенсионеров за социальную справедливость.
Ее конкурент от "Единой России" – действующий глава поселения Николай Локтев – получил 34,04% голосов. 1 октября Угодская вступила в должность.
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