Около половины россиян заявили о готовности переехать в другой регион

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В России 42% граждан готовы к переезду в другой регион из-за работы или учебы. В 2016 году к таким переменам были готовы 28% россиян. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса, проведенного специалистами Высшей школы экономики (ВШЭ).
"За последнее время выросло число факторов, которые подталкивают россиян к переезду. Главной мотивацией по-прежнему остается поиск лучшей работы", – говорится в исследовании.
В целом по стране найти новую работу в другом регионе хотят 28% против 18% респондентов четыре года назад.
Москва является наиболее привлекательным городом для тех, кто решил найти другую работу. 60% респондентов выразили мнение, что в столице найти достойную работу проще, чем где-либо еще в России. 71% опрошенных отмечают, что в столице можно получить хорошее образование. 87% граждан уверены, что нормальное образование у себя на родине получить невозможно.
Кроме того, респонденты отмечали безопасность – 8% опрошенных готовы перебраться в другое место, чтобы быть более защищенными.
Опрос проводился в 59 регионах страны с участием шести тысяч человек в возрасте от 15 до 72 лет.
Финансовый университет при правительстве России проанализировал миграционные потоки молодых жителей крупных и средних городов. Исследование показало, что молодые люди готовы переезжать в Москву, Санкт-Петербург и другие места, где можно найти высокооплачиваемую работу.
Специалисты утверждают, что группа населения от 18 до 30 лет наиболее чувствительна к возможностям для профессионального и личностного развития, а также к повышению качества собственной жизни. Оказалось, что больше всего молодежи, готовой переехать из родного города в поисках лучшей жизни, в Тольятти, Омске, Барнауле, Челябинске и Волгограде.
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