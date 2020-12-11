Около половины россиян заявили о готовности переехать в другой регион

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России 42% граждан готовы к переезду в другой регион из-за работы или учебы. В 2016 году к таким переменам были готовы 28% россиян. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса, проведенного специалистами Высшей школы экономики (ВШЭ).

"За последнее время выросло число факторов, которые подталкивают россиян к переезду. Главной мотивацией по-прежнему остается поиск лучшей работы", – говорится в исследовании.

В целом по стране найти новую работу в другом регионе хотят 28% против 18% респондентов четыре года назад.

Москва является наиболее привлекательным городом для тех, кто решил найти другую работу. 60% респондентов выразили мнение, что в столице найти достойную работу проще, чем где-либо еще в России. 71% опрошенных отмечают, что в столице можно получить хорошее образование. 87% граждан уверены, что нормальное образование у себя на родине получить невозможно.

Кроме того, респонденты отмечали безопасность – 8% опрошенных готовы перебраться в другое место, чтобы быть более защищенными.

Опрос проводился в 59 регионах страны с участием шести тысяч человек в возрасте от 15 до 72 лет.

Финансовый университет при правительстве России проанализировал миграционные потоки молодых жителей крупных и средних городов. Исследование показало, что молодые люди готовы переезжать в Москву, Санкт-Петербург и другие места, где можно найти высокооплачиваемую работу.

Специалисты утверждают, что группа населения от 18 до 30 лет наиболее чувствительна к возможностям для профессионального и личностного развития, а также к повышению качества собственной жизни. Оказалось, что больше всего молодежи, готовой переехать из родного города в поисках лучшей жизни, в Тольятти, Омске, Барнауле, Челябинске и Волгограде.

