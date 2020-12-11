В Госдуме готовы поддержать идею об ужесточении наказания за мелкие взятки

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В России могут ужесточить наказание за мелкие взятки, сопряженные с вымогательством. Соответствующую инициативу генерального прокурора РФ Игоря Краснова поддержали в Госдуме. Об этом рассказал член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Он заявил, что вымогательство мелких взяток "показывает всю низменность преступлений, совершенных в этой сфере". Это, по его мнению, вызывает отторжение граждан.

"Если речь идет о вымогательстве, никаких сантиментов не должно быть. В этой части, на мой взгляд, есть смысл проработать такую инициативу на предмет ее поддержания. Потому что здесь мы ведем речь о самом циничном преступлении в сфере коррупции", – цитирует Агентство "Москва" Выборного.

В настоящее время за получение взятки в размере не более 10 тысяч рублей предусмотрен штраф до 200 тысяч рублей либо исправительные работы сроком до года, либо ограничение свободы сроком до двух лет, либо лишение свободы сроком до года.

Ранее предложили создать в РФ должность уполномоченного по борьбе с коррупцией. Федерального омбудсмена необходимо наделить полномочиями по выявлению излишних бюрократических процедур и анализу правовых актов в области противодействия коррупции. Кроме того, подобным специалистам следует работать с общественными запросами.

