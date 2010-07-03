Полиция начала проверку из-за видео с матерящимся мэром Липецка

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Полиция начала проверку в связи с публикацией видео, где мэр Липецка Евгения Уваркина использует нецензурную лексику при осмотре городского парка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД РФ.

С жалобой в полицию, прокуратуру и комитет по этике обратился депутат областного совета. Он потребовал изучить резонансное видео и дать оценку высказываниям мэра.

"Обращение зарегистрировано в установленном порядке. В настоящий момент по нему проводится проверка", – отметили в полиции.

Ранее в Сети опубликовали видео, на котором Уваркина показывает находящийся на реконструкции городской парк. Мэр с использованием нецензурной лексики возмущается тем, что никто не убирает строительный мусор, а техника не работает.

Позднее Уваркина пояснила, что действительно записала это видео и отправила его в чат рабочей группы. Она не хотела никого оскорбить, а лишь выразила свое недовольство бездействием рабочих.

