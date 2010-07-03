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Общество

09:17

Продукты с растительными жирами планируют переименовать

общество еда

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Молокосодержащие продукты с растительными жирами хотят переименовать. Предполагается, что это позволит покупателям проще отличать натуральную молочную продукцию от той, которая содержит растительные жиры, сообщает газета "Известия".

На этикетках таких товаров густой консистенции предлагается писать "крем", "паста" или "соус", на жидких продуктах – "коктейль" или "напиток".

По словам главы технического комитета при Росстандарте Аркадия Пономарева, предлагается исключить молокосодержащую продукцию из техрегламента ЕАЭС о безопасности молока. Он напомнил, что сейчас на этикетках таких товаров указано: молокосодержащая продукция с ЗМЖ (заменителем молочного жира), произведенная по технологии сметаны, творога, сыра и так далее.

С 1 июля в России изменились правила продажи молочки. Компании должны обновить упаковки. Согласно новым требованиям, в названии продукта должна быть фраза "Молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира", набранная шрифтом не менее 2,5 миллиметра. На упаковке должно быть написано "Содержит растительные жиры" шрифтом не менее 3 миллиметров. Задача продавцов – сделать натуральную продукцию в торговом зале заметной.

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