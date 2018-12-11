Москвичей предупредили о скользких дорогах в четверг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лейла Карипова
В ближайший четверг, 13 декабря, в Москве похолодает. На дорогах местами сформируется сильный гололед. Также будет падать снег, сообщил Гидрометцентр.
Это произойдет из-за антициклона, который двигается в сторону севера европейской территории России. Атмосферный вихрь сформировался над Атлантикой, и, хотя воздух в нем не очень холодный, у поверхности Земли в него будет вливаться более морозный воздух из-за Урала.
"Над заснеженной поверхностью европейской территории приземный слой будет охлаждаться в условиях зимнего отрицательного теплового баланса. В Москве и области температура в течение суток 13 декабря составит от 0 до -5 градусов. Пройдет снег. Осторожно! На дорогах гололедица, местами сильная", – предупредили синоптики.
К пятнице, 14 декабря, антициклон займет большую часть Центральной России, и осадки начнут ослабевать. К выходным в Москве лишь местами пройдет небольшой снег, температура продолжит понижаться. В Москве в течение суток - минус 4–6, по области от минус 4–9 градусов.
"В выходные значительно похолодает. 15 декабря ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег, температура ночью – минус 5–10, днем – минус 3-8 градусов. 16 декабря морозная погода сохранится, облачно с прояснениями, местами небольшой снег, температура ночью – минус 9–14, днем – минус 7–12", – добавил Гидрометцентр.
В следующий вторник, по прогнозу, ветер ослабеет, но температура еще немного понизится, и обойдется и без существенных осадков.
11 декабря МЧС рекомендовало водителям снизить скорость на дороге и соблюдать безопасную дистанцию при движении, поскольку к вечеру в Москве сформируется сильный туман, что осложнит видимость.
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