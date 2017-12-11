Синоптики предупредили москвичей о гололедице

Фото: ТАСС/Александра Краснова
Температура воздуха в столичном регионе в ночь на вторник, 12 декабря, опустится до минусовых значений, сообщает Гидрометцентр России.
"Ночью местами пройдут небольшие осадки, днем они будут идти повсеместно. Ночью похолодает до минус 4 - минус 2 градусов в Москве и минус 7 - минус 2 градусов по области", – говорится в сообщении.
По прогнозам синоптиков, днем температура поднимется до плюс 3 градусов, местами будет отмечаться гололед.
В среду ночные температуры в городе будут в пределах 1–3 градуса выше нуля, по области – от -2 до +3 градусов. Днем столбик термометра покажет +2... +4 градуса в столице и 0... +5 градусов – по области.
В минувшие выходные температура воздуха превысила норму почти на 6 градусов. Аномальное тепло может задержаться до 20 декабря.
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