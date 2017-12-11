Союз потребителей поддержал идею маркировать вредные продукты

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Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ одобрил идею маркировать вредные продукты в магазинах. Об этом сообщает RT. Специальная отметка будет информировать о повышенном содержании сахара, соли и жира.

"Согласно докладам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ожирение в последние годы становится главной причиной ранней смертности. Надеюсь, что инициатива будет иметь успех. Многие из нас избыточно питаются, стоило бы позаботиться о своем здоровье", – сказал он.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила ставить на вредных продуктах "черные метки".

Руководитель ведомства объяснила, что четверть взрослого населения в России страдает ожирением. Также Попова подчеркнула, что более 35 процентов населения каждый день потребляют больше соли, чем им стоило бы, причем около 80 процентов поваренной соли поступает с пищевыми продуктами промышленного изготовления.