Власти Калининградской области предоставят малообеспеченным продуктовые карты

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Власти Калининградской области возобновят раздачу продуктовых карт для малообеспеченных жителей. Об этом сообщает ТАСС.
Подобная мера применялась в регионе в 2020 году на фоне пандемии коронавируса. Повторный переход к этому решению был представлен в рамках обсуждения областного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.
"В рамках мер поддержки жителей области в период пандемии была, на наш взгляд, достаточно успешно апробирована региональная продуктовая карта. С одной стороны, мы поддержали людей в сложный период, с другой – калининградских товаропроизводителей", – заявил губернатор области Антон Алиханов.
По мнению руководителя региона, необходимо поддержать наиболее уязвимые категории граждан выплатами на социальный счет в размере двух тысяч рублей ежемесячно. Мера будет введена во втором квартале 2022 года, потратить деньги разрешено будет только на российскую продукцию.
Алиханов добавил, что на получение средств могут претендовать почти 53 тысячи жителей области. В совокупности на выплаты для них потребуется перевести 317 миллионов рублей.
В августе 2021 года депутаты Госдумы от ЛДПР и сенатор Сергей Леонов предложили ввести в России продовольственно-лекарственные сертификаты для малоимущих граждан. Номинальная стоимость такого документа составила бы 30% процентов от прожиточного минимума.
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