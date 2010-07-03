Врио мэра Челябинска предложила уволиться ответственному за дороги заместителю

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Исполняющая обязанности мэра Челябинска Наталья Котова предложила уволиться своему заместителю по дорожному хозяйству Владимиру Алейникову.

Причина – бессистемный монтаж новых остановочных комплексов.

"Разум вообще есть или его нет совсем? У вас неоднократно были дисциплинарные взыскания, ничего не меняется. Я предлагаю вам сегодня написать заявление, подать в отставку", – объявила Котова на аппаратном совещании в администрации города.

Позднее Котова объяснила свои слова.

"С момента, как мне временно передали полномочия главы города, наверное, не было ни одной недели, когда бы я не сталкивалась с замечаниями, которые касаются дорожного хозяйства. Замечания были неоднократно на ненадлежащее исполнение своих обязанностей, есть масса дисциплинарных взысканий", – цитирует мэра сайт "Аргументы и факты".

Врио мэра Наталья Котова была назначена в июне 2019 года после отставки прежнего руководителя Владимира Елистратова.

На сайте городской администрации указывается, что до конца года в Челябинске планируют установить около 200 новых остановочных комплексов – в основном на гостевых маршрутах. На это власти города потратили 145 миллионов рублей. До этого масштабное обновление остановок проводилось в 2017 году к форуму российско-казахстанского сотрудничества, тогда было поставлено 100 зеленых остановок. Эти конструкции решили перенести на второстепенные улицы.

