В Минтруде назвали максимальную сумму декретных выплат в 2025 году

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Максимальная сумма декретных выплат в 2025 году составит 794 тысячи рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра труда и социальной защиты России Антона Котякова.

В текущем году декретные выплаты находятся на уровне 383 тысяч рублей, напомнил он на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. В 2025 году они достигнут 700 тысяч рублей, уточнил Котяков.

Ранее в СМИ сообщалось, что россияне будут продолжать получать декретные выплаты по уходу за ребенком даже в случае выхода на работу на полный день. Сейчас сохранить пособие по уходу за ребенком могут только те, у кого с момента рождения ребенка прошло минимум полгода, и в случае работы из дома или на неполный день.

Также Котяков отмечал, что сумма материнского капитала после рождения первого ребенка в 2024 году составит 631 тысячу рублей. Он обратил внимание, что маткапитал является важной мерой государственной помощи российским семьям.

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