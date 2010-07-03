Семья Заворотнюк опровергла сообщения о ее предкоматозном состоянии

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Сообщения СМИ о предкоматозном состоянии Анастасии Заворотнюк являются ложью. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте актрисы.

"Заголовки, с которыми сегодня выходит пресса – снова за гранью добра и зла. И мы официально заявляем: нет, это неправда!!!" – сказано в публикации.

Представители артистки потребовали у общественности и СМИ позволить им спокойно и самостоятельно переживать тяжелые времена. Они пристыдили журналистов, которые караулили семью Заворотнюк у дома.

Ранее телеграм-канал Mash написал, что актриса впала в состояние сопора – глубокого угнетения сознания, в котором человек не реагирует на окружающую обстановку.

Также сообщалось, что Заворотнюк выписали из больницы. По имеющейся информации, актриса лежала в стационаре месяц, ее состояние продолжает оставаться тяжелым.

По данным СМИ, артистке диагностирована опухоль мозга последней стадии. Близкие Заворотнюк отказываются давать официальные комментарии. Из-за этого в последнее время поступает много противоречивой информации.

