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Общество

11:00

Врачи обозначили самые распространенные болезни младенцев в РФ

общество медицина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Заболевания органов дыхания стали самыми распространенными среди младенцев в 2018 году, сообщает RT со ссылкой на статистику Минздрава РФ.

Отмечается, что эти болезни, в том числе грипп, ОРВИ и пневмонию, перенесли более двух миллионов детей до одного года.

На втором месте оказались заболевания, возникающие в перинатальный период – родовые травмы, врожденные аномалии и другие. Такие состояния были зафиксированы 411 тысяч раз.

Часто диагностируются у младенцев расстройства нервной системы (около 400 тысяч случаев) и работы органов пищеварения (236,6 тысячи), а также болезни кожи (почти 220 тысячи).

Ранее в Минздраве РФ рассказали о трех самых опасных заболеваниях в стране для взрослого человека. На первом месте оказался гепатит. Еще одно опасное инфекционное заболевание – корь. Эта инфекция вакциноуправляемая, то есть ее можно предупредить. Тройку заболеваний замыкает ВИЧ.

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