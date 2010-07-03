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Общество

07:37

Психологи проведут встречу с молодыми мамами 13 октября

общество город медицина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столичной библиотеке № 129 13 октября состоится встреча "Мы маму услышим, мы маму поймем", на которой молодые мамы смогут проконсультироваться со специалистами по социальной работе, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Психологи, психотерапевты и психиатры больницы № 13 бесплатно и анонимно помогут москвичкам справиться с послеродовой депрессией, научиться понимать своего ребенка и обрести эмоциональную стабильность.

Планируется, что специалисты прочитают лекции "Конфликты в семье. Причины и пути разрешения", "Мамочкины треволнения и тревожные мысли", проведут аутогенную тренировку, а также протестируют участниц на тему депрессии и пообщаются с ними при помощи метафорических ассоциативных карточек "Услышь меня, мама".

Также молодые мамы смогут принять участие в тренинге "Я стесняюсь своего тела", а также побывать на арт-терапии.

Встреча пройдет в рамках психопросветительского проекта "Сказать не могу молчать". Для участия нужна регистрация.

Ранее психологи сообщили, что в борьбе со стрессовыми ситуациями может помочь наблюдение за чем-то размеренным. Подойдут вода, огонь, плавающие утки. Также можно посидеть на детской площадке, посмотреть, как играют дети.

По данным ВЦИОМ, число постоянно испытывающих стресс россиян растет. За последние девять лет показатель увеличился с 3 до 8 процентов. Чаще всего на данную проблему жалуются женщины, а также молодежь возрасте от 18 до 24 лет.

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