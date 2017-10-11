"Ростелеком" может продать здание Центрального телеграфа в столице

Фото: ТАСС/Алексей Совертков

"Ростелеком" может продать здание Центрального телеграфа на Тверской улице в столице.

Компания решила разделить "Центральный телеграф" на недвижимость и операционное подразделение. После здание могут продать, а операционный отдел объединить с макрорегионом "Центр". Об этом рассказала глава департамента внешних коммуникаций "Ростелекома" Кира Кирюхина, передает ТАСС.

Здание Центрального телеграфа было построено в 1925–1927 годах. В 30-х годах в нем располагались дикторские кабины Всесоюзного радио. Именно отсюда 22 июня 1941 года в полдень Вячеслав Молотов зачитал сообщения о начале Великой Отечественной войны. Дом является объектом клуьтурного наследия России.