В России выявили 18 891 новый случай коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

За минувшие сутки в России подтвердили 18 891 новый случай коронавируса. В 1 425 (7,5%) из них болезнь проходила без клинических проявлений, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

На Москву пришлось 1 940 случаев, на Санкт-Петербург – 1 629, на Московскую область – 645, на Свердловскую область – 502, на Воронежскую область – 475, на Ростовскую область – 474, на Самарскую область – 465, на Пермский край – 447, на Нижегородскую область – 417, на Иркутскую область – 378, на Омскую область – 373.

Всего в России зарегистрировано 7 121 516 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Москве – 0,12%, Республике Алтай и Республике Бурятия – 0,14%, Московской области – 0,15%.

За последние сутки в стране от последствий коронавируса умерли 796 человек, за весь период пандемии скончался 191 961 человек. За минувшие 24 часа выздоровели 17 888 человек, за все время – 6 375 160.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что мобилизационный потенциал отечественной системы здравоохранения дает властям возможность не загонять Россию в новый локдаун. Он отметил, что России удалось пережить первую волну пандемии лучше, чем многим странам Европы.

Врач-вирусолог Евгений Тимаков предположил, что третья волна пандемии в России окажется длительной. Специалист объяснил, что в данный момент третья волна пандемии в России находится в разгаре. При этом в ближайшее время снижения заболеваемости не прогнозируется.