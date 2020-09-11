Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Теплая погода с переменной облачностью прогнозируется в выходные в столице, сообщает Гидрометцентр России.

В субботу, 12 сентября, температура ночью составит +7–9 градусов, днем воздух прогреется до +17–19. Ветер западного и юго-западного направления будет дуть ночью и днем со скоростью до 8 метров в секунду.

Ночью осадков не ожидается. Атмосферное давление – 751 миллиметр ртутного столба. Днем будет переменная облачность, осадков не прогнозируется. Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба.

В воскресенье, 13 сентября, синоптики обещают в Москве аналогичную погоду. Так, ночью столбики термометров горожан покажут до 10 градусов тепла, осадков не будет. Атмосферное давление – 753 миллиметра ртутного столба. Юго-западный ветер со скоростью до 10 метров в секунду.

Днем местами пройдет кратковременный дождь, воздух прогреется до 20 градусов. При этом ветер усилится, иногда порывы достигнут 12–17 метров в секунду. Атмосферное давление опустится до значения 750 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптики рассказали об окончании метеорологического лета в Москве. Нынешнее лето оказалось короче рекордного теплого сезона 2018 года продолжительностью 145 дней.