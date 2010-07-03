11:32
11:32
Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве начинается школьный этап всероссийской олимпиады. Ученики проверят свои знания по разным предметам. Первым из них будет обществознание.
Участие принимают школьники 5–11-х классов. К состязаниям по русскому языку и математике приглашаются учащиеся с четвертого по 11-й класс.
Олимпиада проводится в четыре этапа по 24 предметам. Первый этап проходит во всех школах Москвы до 27 октября.
Впервые в прошлом году проходил школьный этап по биологии в онлайн-режиме. Участники делали задания в школах на компьютерах. Проверка проводилась автоматически.
В аналогичном режиме в этом учебном году пройдут олимпиады по физике, праву, астрономии и другим предметам. По ряду предметов олимпиада пройдет в классической письменной форме.
Задания разрабатывали городские методические комиссии. Они едины для всех школ.
Ученики, которые решили участвовать в школьном этапе, но по объективным причинам не могут сделать это в школе, смогут выполнить задания дистанционно.
"В этом году в "Московской электронной школе" уже есть очень много материалов, которые помогут учителю развивать талант детей, причем не отдельно, а интегрируя это в учебный процесс. В стартовые диагностики уже включены творческие задания начального уровня олимпиадного типа. И ребята, и учителя могут использовать задания прошлых лет, материалы журналов "Квант" и "Квантик", доступные в "МЭШ", – рассказал директор Центра педагогического мастерства Иван Ященко.
Школьников, которые успешно справятся с заданиями за 7–11-й классы, пригласят на муниципальный этап. Он будет проходить с 19 октября по 15 декабря.
В прошлом году многие московские школьники прошли на заключительный этап всероссийской олимпиады. Учащиеся 228 московских школ завоевали рекордные 946 дипломов победителей и призеров.
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: