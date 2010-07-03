Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве начинается школьный этап всероссийской олимпиады. Ученики проверят свои знания по разным предметам. Первым из них будет обществознание.

Участие принимают школьники 5–11-х классов. К состязаниям по русскому языку и математике приглашаются учащиеся с четвертого по 11-й класс.

Олимпиада проводится в четыре этапа по 24 предметам. Первый этап проходит во всех школах Москвы до 27 октября.

Впервые в прошлом году проходил школьный этап по биологии в онлайн-режиме. Участники делали задания в школах на компьютерах. Проверка проводилась автоматически.

В аналогичном режиме в этом учебном году пройдут олимпиады по физике, праву, астрономии и другим предметам. По ряду предметов олимпиада пройдет в классической письменной форме.

Задания разрабатывали городские методические комиссии. Они едины для всех школ.

Ученики, которые решили участвовать в школьном этапе, но по объективным причинам не могут сделать это в школе, смогут выполнить задания дистанционно.

"В этом году в "Московской электронной школе" уже есть очень много материалов, которые помогут учителю развивать талант детей, причем не отдельно, а интегрируя это в учебный процесс. В стартовые диагностики уже включены творческие задания начального уровня олимпиадного типа. И ребята, и учителя могут использовать задания прошлых лет, материалы журналов "Квант" и "Квантик", доступные в "МЭШ", – рассказал директор Центра педагогического мастерства Иван Ященко.

Школьников, которые успешно справятся с заданиями за 7–11-й классы, пригласят на муниципальный этап. Он будет проходить с 19 октября по 15 декабря.

В прошлом году многие московские школьники прошли на заключительный этап всероссийской олимпиады. Учащиеся 228 московских школ завоевали рекордные 946 дипломов победителей и призеров.

