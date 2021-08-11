В Совфеде прокомментировали идею обеспечения дизайнерскими масками привитых

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Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский высказался на счет предложения депутата Госдумы Виталия Милонова по обеспечению дизайнерскими масками привитых россиян, сообщает RT.

"Я думаю, что лучшим брендом является хождение людей в открытую, без масок, улыбающихся, спокойных за свое здоровье. Это самый лучший бренд. Бренд страны, бренд системы здравоохранения и бренд качества жизни. Вот к чему надо стремиться", – заявил Рязанский.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил разработать государственную программу по бесплатному обеспечению вакцинированных россиян дизайнерскими масками и антисептиками.

По словам депутата, основной задачей в настоящее время является стимулирование населения к добровольной вакцинации.