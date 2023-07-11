Комитет ГД поддержал запрет на усыновление для лиц, сменивших пол

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Комитет Госдумы (ГД) по охране здоровья поддержал поправку ко второму чтению законопроекта о запрете смены пола. Согласно ей, парам, в которых один человек сменил пол, будет запрещено усыновлять детей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на зампреда комитета Сергея Леонова из партии ЛДПР.

"Если кто-то в паре сменил пол, то запрещено будет усыновлять детей, то есть быть опекунами детей", – сказал депутат.

Отмечается, что, согласно другой поправке, сменивший пол за рубежом человек не сможет получить российский паспорт с указанием нового пола.

Кроме того, смена пола станет основанием для прекращения брака, добавил Леонов.

В июне депутаты ГД одобрили в первом чтении законопроект, предусматривающий запрет на смену пола хирургическим путем. Исключением для проведения операций станут врожденные аномалии у детей.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, ГД примет решение о запрете смены пола в течение июля этого года. При этом он напомнил, что три года назад россияне проголосовали за Конституцию, которая защищает институт брака как союз мужчины и женщины.

"Московский патруль": ГД в I чтении приняла законопроект о запрете смены пола