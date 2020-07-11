Еще 1 002 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В столице выздоровели еще 1 002 пациента после прохождения лечения от COVID-19. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 164 тысяч 95" – сообщила вице-мэр.

Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке пациент получает соответствующие рекомендации от врачей. Также поборовшим COVID-19 москвичам предлагают стать донорами плазмы.

В Москве было выявлено рекордно низкое число новых случаев COVID-19 (568) с начала апреля. Специалисты из Оперштаба подчеркнули, что количество выявленных случаев на 64 процента меньше, чем месяц назад, и на 90 процентов меньше, чем два месяца назад.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко считает, что на территории России будет доступно не менее 3–4 вакцин от коронавируса. По его словам, клинические испытания вакцины, которые уже организованы, идут в штатном режиме. Добровольцы переносят ее неплохо.

