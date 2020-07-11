Переменная облачность и до 30 градусов тепла ожидается в столице 11 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице и Московской области в субботу, 11 июля, ожидается переменная облачность и до 30 градусов тепла. Об этом говорится на портале "Метеоновости".

"Максимальная температура воздуха в Москве составит от 28 до 30 градусов тепла, по области – до плюс 30 градусов. Ветер юго-западный, 5–10 метров в секунду, местами порывы 12–15 метров в секунду", – говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, атмосферное давление в середине дня достигнет отметки 750 миллиметров ртутного столба.

В воскресенье местами ожидаются кратковременные дожди. Температура ночью составит до 20 градусов выше ноля, а днем – до плюс 30.

На выходных в дневные часы прогнозируется жаркая погода. Людям рекомендуется соблюдать меры безопасности при нахождении на улице.

Отмечается, что с началом новой недели температура воздуха начнет падать. Так, в понедельник возможен кратковременный дождь, воздух достигнет отметки плюс 27 градусов.