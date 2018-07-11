Внука Брежнева похоронят в Москве

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Внука генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева – Андрея Брежнева – похоронят в Москве, сообщил помощник депутата Госдумы РФ Леонида Слуцкого Владимир Дмитриев.

По его словам, место погребения подтвердил старший брат усопшего. Прощание с Брежневым также пройдет в столице. Родственники Брежнева попросили не оглашать другие детали траурных церемоний.

"Самое обидное и самое неприятное то, что позавчера мы вечером с Андреем разговаривали, абсолютно ничего не предвещало. У него состояние здоровья было в последнее время абсолютно нормальное", – цитирует Дмитриева ТАСС. Собеседник агентства добавил, что уже произвели вскрытие, предварительные результаты – обширный инфаркт.

О смерти Андрея Брежнева стало известно вечером 10 июля. Сообщение распространили представители партии "Родина".

Андрей Брежнев родился 15 марта 1961 года. В 1983 году окончил факультет международных экономических отношений Московского государственного института международных отношений при МИД СССР (сейчас – МГИМО МИД России). Баллотировался на выборах в Госдуму III созыва. Выдвигался на пост вице-мэра Москвы, в губернаторы Тульской области, а также в Симферопольский, Брянский, Ялтинский и Бахчисарайский городские советы депутатов. 18 сентября 2016 года участвовал в выборах в Госдуму VII созыва от партии "Родина". 10 сентября 2017 года участвовал в выборах в Совет депутатов столичного муниципального округа "Дорогомилово".