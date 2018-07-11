Внука Брежнева похоронят в Москве

Фото: ТАСС/Алексей Панов
Внука генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева – Андрея Брежнева – похоронят в Москве, сообщил помощник депутата Госдумы РФ Леонида Слуцкого Владимир Дмитриев.
По его словам, место погребения подтвердил старший брат усопшего. Прощание с Брежневым также пройдет в столице. Родственники Брежнева попросили не оглашать другие детали траурных церемоний.
"Самое обидное и самое неприятное то, что позавчера мы вечером с Андреем разговаривали, абсолютно ничего не предвещало. У него состояние здоровья было в последнее время абсолютно нормальное", – цитирует Дмитриева ТАСС. Собеседник агентства добавил, что уже произвели вскрытие, предварительные результаты – обширный инфаркт.
О смерти Андрея Брежнева стало известно вечером 10 июля. Сообщение распространили представители партии "Родина".
Андрей Брежнев родился 15 марта 1961 года. В 1983 году окончил факультет международных экономических отношений Московского государственного института международных отношений при МИД СССР (сейчас – МГИМО МИД России). Баллотировался на выборах в Госдуму III созыва. Выдвигался на пост вице-мэра Москвы, в губернаторы Тульской области, а также в Симферопольский, Брянский, Ялтинский и Бахчисарайский городские советы депутатов. 18 сентября 2016 года участвовал в выборах в Госдуму VII созыва от партии "Родина". 10 сентября 2017 года участвовал в выборах в Совет депутатов столичного муниципального округа "Дорогомилово".
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: