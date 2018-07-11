Городская акция "День без турникетов" пройдет с 19 по 21 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Городская акция "День без турникетов" будет проходить в столице с 19 по 21 июля. Ее участники смогут бесплатно посетить цеха промышленных предприятий. Зарегистрироваться в акции можно по ссылке до 18 июля.

Гостей ждут экскурсии по наукоемким предприятиям, мастер-классы в детских технопарках, встречи со специалистами в области новейших технологий. Ко "Дню без турникетов" присоединились свыше 35 предприятий и технопарков, передает портал мэра и правительства Москвы.

В конструкторском бюро "Туполев" можно будет узнать, как разрабатывался советский сверхзвуковой пассажирский самолет "Ту-144", а в технопарке "Калибр" представят беспилотный пассажирский автобус, электродвигатель и зарядную станцию для электромобилей. Для юных посетителей детские технопарки подготовят мастер-классы по 3D-моделированию и робототехнике.

В рамках акции организуют и культурную программу. Актеры и писатели проведут чтения литературы на заводах и фабриках, а эксперты расскажут о новых технологиях и о будущем промышленности. Завершится акция 21 июля концертом. С подробной программой можно ознакомиться здесь.

Формат мероприятий и площадки проведения акции выбирали москвичи на сайте "Активный гражданин". По просьбам горожан "День без турникетов" расширили до трех дней. Кроме этого, июльская акция станет первой, участие в которой примут предприятия Подмосковья.

Акция проводится в Москве регулярно. На некоторых предприятиях посетители могут поучаствовать в производственном процессе – собрать микросхемы, предметы мебели, испечь пирожные, изготовить конфеты или мороженое. Первая акция состоялась в 2012 году. С тех пор ее участниками стали свыше 25 тысяч человек и более 100 промышленных производств столицы. Последняя же прошла в мае, в ней участвовало более 70 предприятий.