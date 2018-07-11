Внук Брежнева умер в Крыму

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Внук генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева Андрей умер в Крыму от инфаркта, сообщил председатель регионального отделения партии "Родина" Константин Кнырик.

"Да, действительно, он умер. Причина смерти – инфаркт", – цитирует собеседника ТАСС. Кнырик отметил, что информацию о смерти 57-летнего Андрея Брежнева распространил руководитель Севастопольской организации партии.

Ранее Андрей Брежнев баллотировался на местных выборах от партии "Родина", добавил собеседник агентства.