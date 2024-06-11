Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 июня, 16:06

Общество
Главная / Новости /

Москалькова: женщины-заключенные стали проситься на СВО

Омбудсмен Москалькова заявила о желании женщин-заключенных отправиться на СВО

Фото: ТАСС/Евгений Епанчинцев

Женщины-заключенные в России стали проситься в зону спецоперации. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову.

Вместе с тем она уточнила, что пока получила единичные обращения, но им было отказано из-за неподходящих статей и возраста.

Ранее сообщалось, что экс-министр культуры Крыма Арина Новосельская, которую осудили за взяточничество, выразила желание отправиться в зону спецоперации. Отмечалось, что она написала соответствующее заявление и выразила надежду на его рассмотрение.

Новосельскую арестовали в ноябре 2021 года за взятку в размере 25 миллионов рублей за покровительство в строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства, который так и не был возведен. Ее приговорили к 10 годам колонии.

Читайте также


общество
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика