Москалькова: женщины-заключенные стали проситься на СВО

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Женщины-заключенные в России стали проситься в зону спецоперации. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову.

Вместе с тем она уточнила, что пока получила единичные обращения, но им было отказано из-за неподходящих статей и возраста.

Ранее сообщалось, что экс-министр культуры Крыма Арина Новосельская, которую осудили за взяточничество, выразила желание отправиться в зону спецоперации. Отмечалось, что она написала соответствующее заявление и выразила надежду на его рассмотрение.

Новосельскую арестовали в ноябре 2021 года за взятку в размере 25 миллионов рублей за покровительство в строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства, который так и не был возведен. Ее приговорили к 10 годам колонии.

