Москва 24: как защитить права человека в условиях пандемии COVID-19

Фото: Москва 24/Александр Авилов

15 июня в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция "Защита прав человека – цивилизованный вызов в условиях пандемии коронавируса COVID-19".

О новшествах в работе социальных учреждений столицы и роли правозащитных институтов расскажут:



уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева;

руководитель АНО "Центр защиты прав москвичей" Светлана Разворотнева;

заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Алексей Володин;

председатель Общественного экспертного совета при уполномоченном по правам человека в Москве Людмила Айвар.

Смотрите трансляцию 15 июня в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.