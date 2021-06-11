Москва 24: как защитить права человека в условиях пандемии COVID-19

Фото: Москва 24/Александр Авилов
15 июня в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция "Защита прав человека – цивилизованный вызов в условиях пандемии коронавируса COVID-19".
О новшествах в работе социальных учреждений столицы и роли правозащитных институтов расскажут:
- уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева;
- руководитель АНО "Центр защиты прав москвичей" Светлана Разворотнева;
- заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Алексей Володин;
- председатель Общественного экспертного совета при уполномоченном по правам человека в Москве Людмила Айвар.
Смотрите трансляцию 15 июня в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.