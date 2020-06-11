Россиянам рассказали, как изменятся цены после пандемии COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Голденков

Россиянам рассказали, как изменятся цены после пандемии коронавирусной инфекции. Опрос среди экспертов провели специалисты Роскачества, сообщает News.ru.

Так, инвестиционный менеджер компании "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин заявил, что снижение доходов россиян и падение спроса скажется на замедлении темпов роста цен на потребительском рынке.

По его мнению, продавцы некоторых категорий товаров вынуждены будут снижать цены в целях сохранения места на рынке.

В частности, ожидается падение цен на рынке вторичного жилья. В этом заверил руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов. Он отметил, что такая тенденция будет обоснована падением доходов граждан, ростом безработицы и опасениями насчет возможной второй волны COVID-19.

В связи с этим Попов предположил, что средняя стоимость "вторички" в России может упасть на 10–12% относительно докризисного уровня.

В то же время данных об изменении ценовой политики на авторынке пока нет. Партнер аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто заявил, что, напротив, в скором времени ожидается подорожание новых автомобилей. При этом темпы роста цен на машины будут плавными.

Ранее сообщалось, что в России подешевели билеты на авиаперелеты. Такая тенденция отмечалась на тарифы на май и июнь. Они стали дешевле, чем в такой же период прошлого года. Отмечалось, что вместе с ростом спроса на перелеты авиакомпании начали снижать цены с помощью акций и промотарифов.