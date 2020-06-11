Лидер мотоклуба "Ночные волки" поддержал поправки в Конституцию РФ

11:58
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Лидер мотоклуба "Ночные волки" Александр "Хирург" Залдостанов высказался за поправки в Конституцию РФ, сообщает Агентство "Москва".
"Обязательно поддержу реформу, потому что вижу, что президент хочет, чтобы судьба России находилась в достойных руках, а не в руках лицемеров, с которыми не будет развития и не пойдешь в разведку", – отметил Залдостанов.
Он пояснил слово "лицемеры" тем, что считает таковым наличие двойного гражданства и счетов в зарубежных банках у чиновников.
"Я считаю, что все эти люди с паспортами других стран и счетами в иностранных банках – потенциальные предатели и перебежчики. При первой же опасности они сбегут из России в другое, скорее всего, враждебное нам государство", – заявил Залдостанов.
Он добавил, что элита должна быть пассионариями и преданно служить своей стране. Кроме того, Залдостанов оценил поправки, касающиеся семьи.
"А еще важно, что в новой Конституции предлагается закрепить прав детей иметь папу и маму, а не "родителя один" и "родителя два", и закрепить понятие брак, как союз мужчины и женщины. Как я могу не поддержать такие поправки?" – подчеркнул Залдостанов.
Ранее об изменениях в основном законе РФ высказалась депутат Госдумы РФ Светлана Журова. В частности, она отметила изменения, касающиеся приоритета национального законодательства. Она подчеркнула, что таким образом гарантируется национальная безопасность страны.
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