Более половины учителей РФ будут работать летом

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Более половины учителей продолжат работать с учениками этим летом. Об говорится в результатах опроса, передает RT.

Исследование сервиса "Интерактивная рабочая тетрадь Skysmart" и издательства "Просвещение" демонстрирует, что не перестанут трудиться в летний период 57% педагогов. Так, 27% преподавателей ответили, что не будут работать, а 16% респондентов не смогли дать ответ.

В ходе опроса выяснилось, что 23% учителей могут вызвать на работу во время отпуска. При этом индивидуальные консультации со школьниками планируют продолжать 56% учителей.

Отмечается, что будущих выпускников могут готовить к олимпиадам, летней практике. Помимо того, будут проводиться школьные лагеря, культурно-просветительские мероприятия и другие.

В представленном опросе приняли участие 1,3 тысячи школьных учителей.

Ранее говорилось, что более 100 тысяч школьников зарегистрировалось на участие в онлайн-диагностиках. При положительной оценке участники получат свидетельство о результатах установленного образца.